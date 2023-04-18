شكرا لقرائتكم خبر إنتاج النفط الروسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إنتاج النفط الروسي سيظل مستقرا حتى عام 2025، بحسب النائب الأول لوزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين.

وقال سوروكين في مقابلة أجراها مع مجلة «نفتيجازوفايا فيرتكال» للصناعة، «إن إنتاج النفط الروسي سيظل مستقرا حتى عام 2025، مستشهدا بالتوقعات الحالية».

وأفادت وكالة «بلومبيرج» للأنباء أمس الاثنين، بأن إنتاج روسيا من النفط في العام الماضي بلغ نحو 535 مليون طن متري (10.74 ملايين برميل في اليوم)، بالمقارنة مع التقدير الأولي البالغ 515 مليون طن متري.

ويمثل النفط الذي يصعب استعادته أكثر من 40% من إنتاج الدولة و60% من الاحتياطي، ومن المتوقع أن تزداد كميته.

وتتوقع روسيا أن يرتفع استهلاك الغاز المحلي ليصل إلى 529 مليار متر مكعب بحلول عام 2025، في ظل توسع شبكة الغاز.