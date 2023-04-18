7.45 ملايين برميل صادرت النفط السعودي في فبراير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تراجعت صادرات النفط الخام السعودية في فبراير 2023 إلى 7.455 ملايين برميل يوميا مقارنة مع 7.658 ملايين برميل يوميا في يناير من العام الجاري، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» من البيانات المنشورة على موقع مبادرة البيانات المشتركة (جودي) أمس.

وأظهرت البيانات، ارتفاع صادرات السعودية من المنتجات النفطية 0.218 مليون برميل يوميا إلى 1.484 مليون برميل في فبراير.

وانخفض إنتاج السعودية من الخام 3 آلاف برميل على أساس شهري إلى 10.450 مليون برميل في فبراير.

وزادت مخزونات الخام السعودية 6.258 ملايين برميل إلى 151.912 مليون برميل في فبراير.

وحسب البيانات، زاد الحرق المباشر للخام في السعودية بمقدار 17 ألف برميل يوميا في فبراير إلى 329 ألف برميل يوميا.

وتقدم دول أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من بينها السعودية، أرقام الصادرات الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الالكتروني.

وكانت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أظهرت أمس الأول انخفاض الصادرات السلعية بنسبة 12.7% في شهر فبراير 2023، على أساس سنوي، إلى 101.1 مليار ريال مقابل نحو 115.8 مليار ريال في فبراير 2022.

وأرجعت الهيئة، في تقريرها الشهري، التراجع إلى انخفاض الصادرات البترولية بمقدار 10.6 مليار ريال بنسبة 11.7% لتبلغ قيمتها 80.2 مليار ريال مقابل 90.8 مليار ريال في فبراير 2022.

وأفاد تقرير الهيئة أن نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي ارتفعت من 78.4% في فبراير 2022 إلى 79.3% في فبراير 2023.

وانخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر يناير 2023 بقيمة 4.7 مليارات ريال وبنسبة 4.5%.

بيانات النفط السعودية على موقع مبادرة جودي:

صادرات النفط الخام: فبراير 2023 7.455 ملايين برميل يوميا

يناير 2023 7.658 ملايين برميل يوميا

صادرات المنتجات النفطية:

فبراير 2023 1.484 مليون برميل يوميا

يناير 2023 0.218 مليون برميل يوميا

إنتاج الخام:

فبراير 2023 10.450 ملايين برميل يوميا

انخفض 3 آلاف برميل يوميا

مخزونات الخام

فبراير 2023 151.912 مليون برميل يوميا

ارتفع 6.258 ملايين برميل يوميا

الحرق المباشر للخام

فبراير 2023 329 ألف برميل يوميا

ارتفع 17 ألف برميل يوميا