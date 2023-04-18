الفرق الرقابية

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وقامت الوزارة بتنفيذ 7302 زيارة ميدانية على منافذ البيع، ومتابعة ومباشرة 1884 بلاغا، وتطبيق عدد 478 مخالفة فورية على المنشآت التجارية، وضبط ومصادرة 22872 منتجا مخالفا لنظام مكافحة الغش التجاري.
وتهدف الخطة الموسمية لوزارة التجارة والخاصة بشهر رمضان إلى متابعة توافر المواد الغذائية والتموينية الأساسية بما يحقق الاحتياجات المطلوبة خلال الشهر الكريم وموسم العمرة، والتأكد من سلامة وصلاحية السلع، ومراقبة أسعار السلع الغذائية والتموينية ووفرتها، والتحقق من تأمين مخزون كاف منها .
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