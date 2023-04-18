شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة الأمريكية بواشنطن تطرح آراء الخبراء لتطوير الشركات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم غرفة التجارة الامريكية بواشنطن يوم الخميس 4 مايو المقبل ، يوم متعلق بالأعمال الصغيرة ، بمشاركة قادة الأعمال الصغيرة والخبراء لمشاركة رؤاهم وخبراتهم حول الموضوعات الأكثر إلحاحًا اليوم للشركات الصغيرة أصحاب الأعمال.

وذكرت الغرفة على موقعها الرسمي أنه من خلال المشاركة في المناقشات ، يهدف هذا الحدث إلى تزويد أصحاب الأعمال الصغيرة بالمعرفة والأدوات اللازمة للتغلب على العقبات المشتركة ، ويسلط الضوء على فرص النجاح.

يمكن للمشاركين أن يتوقعوا المغادرة مع نصائح عملية واستراتيجيات قابلة للتنفيذ يمكنهم تطبيقها على الفور في أعمالهم لمواصلة نموهم. لا تفوت هذه الفرصة الفريدة لطرح الأسئلة واكتساب رؤى قيمة يمكن أن تساعد في نقل عملك إلى المستوى التالي.

ويشارك في اليوم العديد من القادة التنفيذيين في هذا المجال .