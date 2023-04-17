الاقتصاد

356 مشروعا تنمويا بمحافظة الغربية ضمن خطة عام 2023/2022

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القاهرة - سامية سيد - أظهر تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة الغربية يصل إلى 356 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 22/2023 تبلغ 3.9 مليار جنيه، بنسبة زيادة 8% عن خطة عام 21/2022، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الغربية بخطة عام 22/2023 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 927,5 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة 24%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 644 مليون جنيه بنسبة 16%، ويخص قطاع الإسكان 416 مليون جنيه بنسبة 11% ثم التعليم قبل الجامعي 323,7 مليون جنيه بنسبة 8%، ثم قطاع النقل باستثمارات تبلغ 200 مليون جنيه بنسبة 5%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 1,4 مليار جنيه بنسبة 36%.

وأشار التقرير إلى أهم المستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية بمحافظة الغربية في خطة 22/2023 والتي تتمثل في رصف طرق محلية بحوالي 254.7 مليون جنيه، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 190 مشروعًا، إلى جانب تنفيذ 62 مشروعًا في مجال خدمات الاسكان، و 20 مشروعا تنمويا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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