الاقتصاد

27 أبريل آخر موعد لتسجيل أسماء المواطنين الراغبين فى الحج السياحى

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القاهرة - سامية سيد - تستمر عملية تلقي طلبات التقدم وتسجيل أسماء المواطنين الراغبين في الحج السياحي لموسم 1444 هجريا/2023 ميلاديا، والتي بدأت منذ 12 مارس الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى الأربعاء 27 أبريل الجاري، حيث تم مدها لمدة أسبوع بناء على طلب غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

 

وتضمنت الضوابط والإجراءات المنظمة للحج السياحي وحج الفرادى لموسم 1444 هجريا/2023 ميلاديا، توقيتات آلية تنفيذ نظام القرعة الالكترونية، حيث تم فتح باب تسجيل أسماء المواطنين المتقدمين لقرعة الحج السياحي منذ 12 مارس.

 

ومن المقرر أن يستمر التسجيل حتى 27 أبريل، بعدها يتم إجراء القرعة العلنية لكافة المستويات والإعلان عن النتيجة على أن يكون تسجيل الكيانات (التضامنات) بين الشركات لكافة المستويات معا اعتبارا من يوم 1 مايو وحتى 11 مايو.

 

كما تضمن جدول توقيتات آلية تنفيذ نظام القرعة الالكترونية موعد ربط حزم الخدمات وإجراء معاينة سكن الحجاج وتوثيق عقود السكن بالأراضي مع الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها بالمسار الإلكتروني وذلك في 14 مايو وحتى 12 يونيو المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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