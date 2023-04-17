شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد اليوم الاثنين 17-4-2023.. أسعار الذهب ترتفع للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الخليج 365 اليوم الاثنين 17-4-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها تطور أسعار الذهب اليوم والتي تواصل ارتفاعها في الفترة الأخيرة، إلى جانب مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى نعرضها وفقا لما يلي:

أسعار الذهب اليوم الاثنين 17 أبريل 2023 فى مصر

تشهد أسعار السبائك الذهب اليوم الاثنين في مصر ارتفاعا ملحوظا للمرة الثانية، وسجلت جميع أعيرة الذهب قفزات كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية وذلك مع الطلب المرتفع على الذهب، كما سجلت جميع اوزان السبائك ارتفاع كبير أيضا على إثر تحرك سعر جرام الذهب عيار 21 إلي مستوي 2350 جنيها.

رانيا المشاط تلتقى رئيسى بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، فيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي EIB، و أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وذلك ضمن لقاءاتها الثنائية وأنشطتها خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2023، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

أسعار النفط تسجل 86.36 دولار لبرنت و82.58 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الأثنين 86.36 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 82.58 دولار.

أسعار العملات اليوم الاثنين 17-4-2023

ننشر أسعار العملات اليوم الاثنين 17-4-2023 أمام الجنيه المصرى، حيث سجل سعر الدولار 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، والريال السعودى سجل 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، أما الدينار الكويتى سجل سعر 99.84 جنيه للشراء، و100.83 جنيه للبيع.

تراجع الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى إلى 3 ملايين و710 آلاف طن أوائل 2023

تراجع الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى مع بداية العام الجارى 2023، حيث قالت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى حجم الاستهلاك سجل نحو 3 ملايين و710.5 ألف طن فى شهر يناير الماضى "مبدئى" متراجعة من 3 ملايين و876 ألف طن فى شهر يناير عام 2022، بتراجع بلغ حجمه نحو 165.5 ألف طن.