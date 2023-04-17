شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى إلى 3 ملايين و710 آلاف طن أوائل 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى مع بداية العام الجارى 2023، حيث قالت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى حجم الاستهلاك سجل نحو 3 ملايين و710.5 ألف طن فى شهر يناير الماضى "مبدئى" متراجعة من 3 ملايين و876 ألف طن فى شهر يناير عام 2022، بتراجع بلغ حجمه نحو 165.5 ألف طن.

وفى المقابل أوضحت بيانات جهاز الإحصاء، أن إنتاج الغاز الطبيعى سجل 4 ملايين و117 ألف طن فى شهر يناير الماضى، مقابل 4 ملايين و434 ألف طن فى نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ حجمه 317 ألف طن، بينما ارتفع إنتاج الزيت الخام والمكثفات ليصل إلى 2 مليون و511 ألف طن فى يناير الماضى، مقابل مليونى و470 ألف طن فى نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغ حجمها نحو 41 ألف طن.

وتراجع الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى فى الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ حجم الاستهلاك نحو 3 ملايين و533 ألف طن فى شهر نوفمبر الماضى، بينما كانت نحو 3 ملايين و591 ألف طن فى شهر نوفمبر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 58 ألف طن.