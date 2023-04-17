شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السبائك الذهب اليوم تسجل مستويات قياسية وجرام 21 بـ2340 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار السبائك الذهب اليوم الاثنين في مصر ارتفاع ملحوظ، وسجلت جميع أعيرة الذهب قفزات كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية وذلك مع الطلب المرتفع على الذهب، كما سجلت جميع أوزان السبائك ارتفاع كبير أيضا على إثر تحرك أسعار الذهب.

أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 2340 جنيها.

عيار 18 يسجل 2006 جنيهات.

عيار 24 يسجل 2674 جنيها.

الجنيه الذهب 18720 جنيها.

اونصة الذهب 2011 دولارا.



أسعار السبائك الذهب اليومسجلت أسعار السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6685 جنيها للجرام، وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 13370 جنيها وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 26740 جنيها، وبلغ سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 53480 جنيها وبلغ سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 83161 جنيها، وهذه الأسعار لا تشمل المصنعية والضريبة كما تعتبر الأسعار المسجلة في السوق الآن هي الأعلى في تاريخ تسعير الذهب.

وتستمر الأسواق في البحث عن استثمار للملاذ الآمن في ظل التوقعات المستمرة بارتفاع معدلات التضخم الذي قفز بالفعل إلى مستويات تاريخية خلال شهر مارس، هذا بالإضافة إلى التوقعات بخفض جديد في مستويات الجنيه خلال الفترة القادمة، وأشار التقرير الفني لجولد بيليون إلي أن جميع التطورات تصب في صالح الذهب الذي يعد الاستثمار الأهم خلال هذه الفترة، حتى بعد أن قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير بواقع 200 نقطة أساس.

وصدور شهادات ادخار جديدة من قبل البنوك الحكومية كل هذا لم يؤثر إلا بشكل طفيف على شهية شراء الذهب لدى الأسواق، فمعدلات التضخم القياسية تسبب مخاوف كبيرة وتدفع الجميع إلى محاولة حفظ قيمة أموالهم من خلال شراء الذهب.