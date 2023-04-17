شكرا لقرائتكم خبر تراجع أرباح مجموعة تداول 35% في الربع الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبلغ الربح التشغيلي 51 مليون ريال في الربع الأول مقابل 154 مليون ريال في الربع المماثل بتراجع 67%.
فيما بلغ إجمالي الربح 110ملايين ريال مقابل 209 ملايين ريال بتراجع 47%.
وبلغت ربحية السهم 0.76 ريال مقابل 1.17 ريال.
وأرجعت تداول السعودية انخفاض صافي الربح مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى:
انخفاض الإيرادات التشغيلية بنسبة 28.1% على أساس سنوي لتصل إلى 211.3 مليون ريال خلال الربع الأول 2023م مقارنة بـ 293.9 مليون ريال في الربع المماثل، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض في إيرادات التداول وإيرادات خدمات ما بعد التداول بسبب انخفاض أنشطة التداول بنسبة 50.3%.
ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 14.5% لتصل إلى 160.0 مليون ريال خلال الربع الأول مقارنة بـ 139.7 مليون ريال في الربع المماثل، ويعود ذلك إلى الارتفاع في تكاليف الرواتب والمنافع المتعلقة بها.
تفاصيل إيرادات القطاعات:
- انخفضت إيرادات قطاع أسواق رأس المال، والتي تتضمن إيرادات خدمات التداول وإيرادات رسوم الإدراج، بنسبة 40.4% على أساس سنوي لتصل إلى 72.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2023م.
- حيث انخفضت إيرادات خدمات التداول بنسبة 49.3% على أساس سنوي لتبلغ 50.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2023م مقارنة بـ 99.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى الانخفاض في أنشطة التداول بنسبة 50.3%.
- كما ارتفعت إيرادات رسوم الإدراج بنسبة 0.4% لتصل إلى 21.7 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2023م مقارنة بـ 21.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى الزيادة في عدد وحجم الإدراجات.
- ارتفعت إيرادات قطاع خدمات المعلومات والتكنولوجيا بنسبة 27.8% على أساس سنوي ليبلغ 31.5 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2023م مقارنة بـ 24.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى الارتفاع في إيرادات خدمات معلومات السوق وخدمة الاستضافة في مراكز البيانات المقدمة من شركة وامض.
- انخفضت إيرادات خدمات ما بعد التداول بنسبة 27.4% على أساس سنوي لتبلغ 107.5 ملايين ريال خلال الربع الأول من العام 2023م مقارنة بـ 148.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى الانخفاض في أنشطة التداول بنسبة 50.3% مخففة بإعادة هيكلة رسوم خدمات ما بعد التداول (التسوية والمقاصة والحفظ).
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع أرباح مجموعة تداول 35% في الربع الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.