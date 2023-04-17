تراجع أرباح مجموعة تداول 35% في الربع الأول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تراجعت أرباح شركة مجموعة تداول السعودية القابضة 35.4% خلال الربع الأول 2023 لتصل إلى 90.8 مليون ريال مقابل 140.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بحسب النتائج المالية الأولية المنشورة أمس.

وبلغ الربح التشغيلي 51 مليون ريال في الربع الأول مقابل 154 مليون ريال في الربع المماثل بتراجع 67%.

فيما بلغ إجمالي الربح 110ملايين ريال مقابل 209 ملايين ريال بتراجع 47%.

وبلغت ربحية السهم 0.76 ريال مقابل 1.17 ريال.

وأرجعت تداول السعودية انخفاض صافي الربح مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى:

انخفاض الإيرادات التشغيلية بنسبة 28.1% على أساس سنوي لتصل إلى 211.3 مليون ريال خلال الربع الأول 2023م مقارنة بـ 293.9 مليون ريال في الربع المماثل، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض في إيرادات التداول وإيرادات خدمات ما بعد التداول بسبب انخفاض أنشطة التداول بنسبة 50.3%.

ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 14.5% لتصل إلى 160.0 مليون ريال خلال الربع الأول مقارنة بـ 139.7 مليون ريال في الربع المماثل، ويعود ذلك إلى الارتفاع في تكاليف الرواتب والمنافع المتعلقة بها.

تفاصيل إيرادات القطاعات:

