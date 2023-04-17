شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 36 قرية تستفيد من مشروعات حياة كريمة بمحافظة القليوبية والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح التقرير، أن أهم المشروعات التنموية بمحافظة القليوبية التي تم تنفيذها من خلال مبادرة مبادرة حياة كريمة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في إنشاء 7 وحدات إجتماعية، 9 مجمعات خدمات زراعية، 6 نقاط اسعاف، 25 وحدة صحية، مستشفى مركزي، 396 فصل دراسي، 63 مدرسة، إلى جانب إنشاء مركز تنمية أسرة، 6 محطات مياه شرب، 36 مشروع صرف صحي، 3 محطات معالجة، فضلا عن إنشاء 28 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 28 مركز شباب، 9 مجمعات خدمات حكومية، 23 مكتب بريد، 6 نقاط شرطة، 4 نقاط إطفاء، علاوة على تأهيل وتبطين ترع بطول 178كم، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 700كم، وإنشاء 20 كوبري ري، 2 سوق، 3 مواقف، علاوة على 36 مشروع كهرباء.
ما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة القليوبية بخطة عام 22/2023 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 6,4 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 61%، يليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 870 مليون جنيه بنسبة 8%، ويخص قطاع البترول والثروة المعدنية 796 مليون جنيه بنسبة 8%، وقطاع التنمية المحلية 639,4 مليون جنيه بنسبة 6%، أما قطاع التعليم قبل الجامعي فيخصه 218,1 مليون جنيه بنسبة 2%، ويخص القطاعات الأخرى استثمارات بقيمة 1,6 مليارجنيه بنسبة 15%.