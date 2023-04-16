شكرا لقرائتكم خبر صادرات المملكة تتراجع 12.7% في فبراير إلى 101 مليار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انخفضت الصادرات السلعية للمملكة في فبراير 2023 بنسبة 12.7 % لتسجل 101.1 مليار ريال مقارنة مع فبراير 2022، حيث بلغت قيمتها 115.8 مليار ريال. كما انخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع يناير 2023 م بمقدار 4.7 مليارات ريال وبنسبة 4.5%.

وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء في تقرير التجارة الدولية الشهري الانخفاض مقارنة بالربع المقابل إلى تراجع الصادرات البترولية بمقدار 10.6 مليارات ريال، بنسبة 11.7 %، حيث بلغت قيمتها 80.2 مليار ريال مقابل

90.8 مليارا في فبراير 2022، مشيرة إلى أن نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي ارتفع من 78.4 % في فبراير 2022 إلى 79.3 % في فبراير2023.

وأفاد التقرير أن الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) سجلت انخفاضا بنسبة 16.4 % عن فبراير 2022، حيث بلغت 20.9 مليار ريال مقابل 25.0 مليار ريال، وقد انخفضت الصادرات غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 26.3 % فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 49.4 % في نفس الفترة.

كما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) بمقدار 2.8 مليار، وبنسبة 11.9 % بالمقارنة مع يناير 2023.

وعلى صعيد الواردات، ذكر التقرير أنها ارتفعت في فبراير 2023 بنسبة 15.2 % بمقدار 7.5 مليارات ريال؛ حيث بلغت قيمتها 56.6 مليار ريال في فبراير 2023، مقابل

49.1 مليار ريال في فبراير 2022، كما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق يناير 2023 بمقدار 11.1 مليار ريال وبنسبة 16.3%.

33 % صناعات كيماوية

ولفت التقرير إلى أن منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، تعد من أهم سلع الصادرات غير البترولية حيث شكلت 33.2% من إجمالي الصادرات غير البترولية وقد انخفضت عن شهر فبراير 2022 م بنسبة 20.6% بمقدار 1.8 مليار ريال، تليها «اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما» بنسبة 23.3 % من إجمالي الصادرات غير البترولية، والتي انخفضت بنسبة 35.9 % بمقدار 2.7 مليار ريال عن شهر فبراير 2022.

في المقابل كانت أهم السلع المستوردة الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، والتي تشكل 20.8 % من إجمالي الواردات، ثم معدات النقل وأجزاؤها وهي تشكل 16.3 % من إجمالي الواردات.

الصين في المقدمة

وأبان التقرير أن قيمة صادرات المملكة إلى الصين بلغت 17.6 مليار ريال تمثل نسبة 17.4% من إجمالي الصادرات في شهر فبراير 2023، مما يجعل هذه الدولة هي الوجهة الرئيسة للصادرات، تليها اليابان والهند، بقيمة 10.2 مليارات ريال وبنسبة 10.1 % من إجمالي الصادرات، وبقيمة 9.9 مليارات ريال وبنسبة 9.7 % من إجمالي الصادرات، على التوالي. وكانت كل من كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، والإمارات، وفرنسا، وبلجيكا، ومصر، وسنغافورة، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر 66.9 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 66.1 % من إجمالي الصادرات.

في المقابل بلغت قيمة الواردات من الصين 13.2 مليار ريال تشكل 23.4 % من إجمالي الواردات في فبراير 2023، مما يجعل هذه الدولة تحتل المرتبة الأولى لواردات المملكة، تليها الولايات المتحدة، والإمارات ، بقيمة 5.1 مليارات وبنسبة 8.9% من إجمالي الواردات، وقيمة 3.8 مليارات وبنسبة 6.7 % من إجمالي الواردات، على التوالي.

وكانت كل من الهند، وألمانيا، واليابان، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، وسويسرا، ومصر، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر 36.4 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 64.4 % من إجمالي الواردات.

30 % عبر جدة

وذكر التقرير أن ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة بقيمة قدرها 17.0 مليار ريال ما يعادل 30 % من إجمالي الواردات في فبراير 2023، تليها المنافذ الرئيسة الأخرى وهي: ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بنسبة 20.5 %، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 11.6 %، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 6.6 %، ومنفذ البطحاء بنسبة6.2 %. وشكلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 75.0 % من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.