الاقتصاد

بنك التنمية

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- بواسطة أيمن الوشواش - بنك التنميةالاجتماعية أطلق مبادرة (#خلها_منهم) لدعم منتجات الأسر المنتجة الممكنة والمدعومة من البنك، سعيا نحو إبراز مدى الإسهامات والمجالات التي يقدمها البنك، والتي تهدف لخلق مجتمع حيوي ومنتج، مع التركيز على تنوع المسارات المهنية والحرفية، والتأكيد على دور الأسر المنتجة في تنمية وتطوير المنتجات المحلية.

وتهدف المبادرة إلى دعم وتسويق منتجات الأسر المنتجة في مختلف مناطق المملكة، مع العمل على نشر التوعية بالتخصصات النوعية للأسر المنتجة، بالإضافة إلى تعزيز جودة الأسر المنتجة بوصفها ذات طابع مختلف وثقافة محلية.

وانطلقت الحملة تحت وسم (#خلها_منهم)، حيث تم إنتاج ستة أفلام إعلانية تقوم فكرتها على ترويج تنوع مسارات الأسر المنتجة المدعومة من البنك، من خلال اعتماد أفكار ونماذج إعلانات تسويقية قديمة شهيرة كانت قد رسخت في أذهان المجتمع السعودي، والعمل على محاكاتها لغرض دعم منتجات الأسر المنتجة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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