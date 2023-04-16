بنك التنمية

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وتهدف المبادرة إلى دعم وتسويق منتجات الأسر المنتجة في مختلف مناطق المملكة، مع العمل على نشر التوعية بالتخصصات النوعية للأسر المنتجة، بالإضافة إلى تعزيز جودة الأسر المنتجة بوصفها ذات طابع مختلف وثقافة محلية.
وانطلقت الحملة تحت وسم (#خلها_منهم)، حيث تم إنتاج ستة أفلام إعلانية تقوم فكرتها على ترويج تنوع مسارات الأسر المنتجة المدعومة من البنك، من خلال اعتماد أفكار ونماذج إعلانات تسويقية قديمة شهيرة كانت قد رسخت في أذهان المجتمع السعودي، والعمل على محاكاتها لغرض دعم منتجات الأسر المنتجة.
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