الاقتصاد

الأربعاء.. آخر موعد لتلقى طلبات التقدم لقرعة الحج السياحى

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القاهرة - سامية سيد - تستمر عملية تلقي طلبات التقدم وتسجيل أسماء المواطنين الراغبين في الحج السياحي لموسم 1444 هجريا/2023 ميلاديا، والتي بدأت منذ 12 مارس الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى الأربعاء المقبل، 19 أبريل الجاري، 28 رمضان.

 

وتضمنت الضوابط والإجراءات المنظمة للحج السياحي وحج الفرادى لموسم 1444 هجريا/2023 ميلاديا، توقيتات آلية تنفيذ نظام القرعة الالكترونية، حيث تم فتح باب تسجيل أسماء المواطنين المتقدمين لقرعة الحج السياحي منذ 12 مارس.

 

ومن المقرر أن يستمر التسجيل حتى 19 أبريل / 28 رمضان 1444، بعدها يتم إجراء القرعة العلنية لكافة المستويات والإعلان عن النتيجة في 30 أبريل/ 10 شوال، على أن يكون تسجيل الكيانات (التضامنات) بين الشركات لكافة المستويات معا اعتبارا من يوم 1 مايو وحتى 11 مايو.

 

كما تضمن جدول توقيتات آلية تنفيذ نظام القرعة الالكترونية موعد ربط حزم الخدمات وإجراء معاينة سكن الحجاج وتوثيق عقود السكن بالأراضي مع الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها بالمسار الإلكتروني وذلك في 14 مايو وحتى 12 يونيو المقبل.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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