شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. آخر موعد لتلقى طلبات التقدم لقرعة الحج السياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر عملية تلقي طلبات التقدم وتسجيل أسماء المواطنين الراغبين في الحج السياحي لموسم 1444 هجريا/2023 ميلاديا، والتي بدأت منذ 12 مارس الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى الأربعاء المقبل، 19 أبريل الجاري، 28 رمضان.

وتضمنت الضوابط والإجراءات المنظمة للحج السياحي وحج الفرادى لموسم 1444 هجريا/2023 ميلاديا، توقيتات آلية تنفيذ نظام القرعة الالكترونية، حيث تم فتح باب تسجيل أسماء المواطنين المتقدمين لقرعة الحج السياحي منذ 12 مارس.

ومن المقرر أن يستمر التسجيل حتى 19 أبريل / 28 رمضان 1444، بعدها يتم إجراء القرعة العلنية لكافة المستويات والإعلان عن النتيجة في 30 أبريل/ 10 شوال، على أن يكون تسجيل الكيانات (التضامنات) بين الشركات لكافة المستويات معا اعتبارا من يوم 1 مايو وحتى 11 مايو.

كما تضمن جدول توقيتات آلية تنفيذ نظام القرعة الالكترونية موعد ربط حزم الخدمات وإجراء معاينة سكن الحجاج وتوثيق عقود السكن بالأراضي السعودية مع الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها بالمسار الإلكتروني وذلك في 14 مايو وحتى 12 يونيو المقبل.