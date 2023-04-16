شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد الدولى: عقدنا مناقشات مثمرة مع مصر بشأن مراجعة برنامج التمويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، اليوم الأحد، إن السلطات المصرية عقدت مع موظفى صندوق النقد الدولى مناقشات مثمرة استعدادًا للمراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المصرى المدعوم من صندوق النقد الدولى.

وأكد صندوق النقد الدولى أن المناقشات عقدت على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث تناولت عددًا من القضايا المتعلقة بتنفيذ البرنامج وآفاق الاقتصاد المصرى، وستستمر قريبًا نحو بدء مهمة المراجعة الأولى لبرنامج مصر.