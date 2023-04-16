شكرا لقرائتكم خبر عن خلال يومين فقط.. 153 مرشحاً فى انتخابات الغرف التجارية لدورة 2023-2027 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بناء على قرار المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، تم فتح باب تلقى طلبات الترشح لانتخابات أعضاء مجالس الغرف التجارية على مستوى الجمهورية لمدة خمسة أيام عمل بدأت الأربعاء الماضى وتستمر اليوم ثم الثلاثاء والاربعاء القادمين، وذلك امام رئيس لجنة الجدول مدير مكتب السجل التجارى الرئيسى بكل محافظة، لمن تنطبق عليهم شروط الترشح طبقا لقانون الغرف التجارية والمدرجين بالجداول الانتخابية.

وصرح الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد اول وزير التموين والتجارة الداخلية بانه قد تقدم في اليوم الأول 55 مرشح من ال 27 محافظة و98 في اليوم الثانى ليصل الإجمالي الى 153 مرشح بواقع 13 مرشح بالقاهرة، و12 مرشح بكل من الجيزة والبحر الأحمر، و11 مرشح بجنوب سيناء، و10 مرشحين بقنا، و9 مرشحين بكل من دمياط ومرسى مطروح، و8 مرشحين بكل من الدقهلية وبنى سويف والاقصر، و7 مرشحين بكل من بورسعيد والقليوبية، و6 مرشحين بكل من الإسكندرية وكفر الشيخ واسيوط، و5 مرشحين بكل من الشرقية والغربية، و2 مرشح بكل من المنوفية والبحيرة واسوان وسوهاج والوادى الجديد، ومرشح واحد بالإسماعلية، ولم يتقدم احد بعد في كل من السويس والمنيا والفيوم وشمال سيناء.

واوضح الدكتور علاء عز، امين عام اتحاج الغرف التجارية انه حتى نهاية اليوم الثانى قد تأكد اجراء انتخابات في محافظات القاهرة والجيزة ومرسى مطروح وجنوب سيناء ودمياط وبنى سويف وقنا والاقصر والبحر الأحمر حيث تجاوز عدد المتقدمين عدد المقاعد، كما تساوى عدد المرشحين مع عدد المقاعد في محافظات الدقهلية والقليوبية.

وأشار الدكتور علاء عز أنه سيتم انتخاب 194 عضو في ال 27 غرفة بواقع 11 بالقاهرة و9 بالإسكندرية و8 في كل من غرف المستوى الأول وهى بورسعيد ودمياط والجيزة والغربية والشرقية واسيوط والدقهلية والجيزة وسوهاج وكفر الشيخ التي تم رفعها للمستوى الأول خلال الدورة الحالية، و 7 أعضاء فى كل من غرف المستوى الثانى وهى القليوبية والمنوفية والاسماعلية والسويس والفيوم وبنى سويف والمنيا وجنوب سيناء وقنا واسوان وشمال سيناء ومرسى مطروح والبحر الأحمر و 6 أعضاء فى كل من غرف المستوى الثالث وهى الوادى الجديد والاقصر.

وأوضح الدكتور علاء عز انه بعد انتهاء المدة القانونية سيتم اعلان أسماء المرشحين بكل محافظة، ثم يتم تلقى الطعون وعرضها على اللجنة المحددة بالمادة الثامنة من قانون الغرف ويكون قرارها بقبول أو رفض الطعن نهائي ثم اعلان الكشوف النهائية التي تجرى عليها الانتخابات يوم السبت الموافق 17 يونيو 2023 وهو الموعد المحدد بقرار معالى وزير التجارة والصناعة، الذى يقوم بإصدار قرار بتعين نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة الذين مع المنتخبين ليقوموا بانتخاب رئيس وأعضاء هيئات مكاتب الغرف.