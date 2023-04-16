شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط تلتقى نائب رئيس شركة جوجل للشئون الحكومية والسياسات العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - • وزيرة التعاون الدولي: نستهدف إطلاق النسخة الثانية من مبادرة Climatech Run للشركات الناشئة العاملة في تكنولوجيا العمل المناخي • نائب رئيس "جوجل" يبدي استعداد الشركة للمساهمة من خلال التكنولوجيات الحديثة في تنفيذ برنامج "نُوَفِّي"

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، السفير كاران بهاتيا، نائب رئيس شركة جوجل للشئون الحكومية والسياسات العامة، وذلك ضمن لقاءاتها الثنائية وأنشطتها خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2023، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وشهد اللقاء مباحثات بين الجانبين في ضوء الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز التحول الرقمي وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين من خلال منصة مصر الرقمية، تحت مظلة رؤية مصر 2030، وتسريع وتيرة الشمول الرقمي والتحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، وبناء القدرات وتشجيع الابتكار، لافتة إلى أن مصر تعمل على تهيئة بيئة الاستثمار لتصبح مركزًا إقليميًا للشركات الناشئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحفيز استثمارات رأس المال المخاطر في ظل الدور الحيوي لهذه الشركات في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الرقمنة والابتكار يمثل محورًا رئيسيًا في الشراكات الدولية التي تنفذها وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي تضم 35 مشروعًا في مجال الرقمنة والابتكار وريادة الأعمال تعزز تنفيذ 11 هدفًا من أهداف التنمي المستدامة، وتبلغ التمويلات الموجهة إليها نحو مليار دولار، موضحة أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق الجهود الموجهة للشركات الناشئة والابتكار من خلال الشراكات مع شركاء التنمية وتحسين بيئة ريادة الأعمال والاستثمار اتساقًا مع رؤية مصر 2030.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه بين عامي 2020 و2022، فقد بلغت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين نحو 7.6 مليار دولار.

وثمنت التعاون مع شركة "جوجل"، والعديد من الشركاء الآخرين، في إطلاق المسابقة الدولية ClimaTech Run 2022 خلال مؤتمر المناخ COP27، وتعد المسابقة الأكبر من نوعها لتحفيز الشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا العمل المناخي، بالتعاون مع العديد من الأطراف ذات الصلة، حيث شهدت أكثر من 420 من الشركات الناشئة والفنانين الرقميين، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تستكشف في الوقت الحالي إطلاق النسخة الثانية من المسابقة بالتعاون مع الأمم المتحدة والعديد من الشركاء الآخرين، استعدادًا لمؤتمر المناخ COP28.

واستعرضت التعاون القائم مع الأمم المتحدة من خلال فريق العمل الأممي المشترك؛ حول التكنولوجيا والابتكار؛ والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال التكنولوجيا والابتكار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال التركيز على عدة مجالات رئيسية؛ من بينها تعزيز الابتكار وتحسين الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة في البلدان النامية وتطوير القدرات التقنية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة. كما تهدف المبادرة إلى تشجيع الشراكات بين القطاع الخاص والعام لتعزيز التكنولوجيا والابتكار في البلدان النامية. ومن خلال ورش العمل الفنية مع الوزارات والجهات المعنية سيتم وضع محاور التعاون موضع التنفيذ.

من جانبه أعرب نائب رئيس شركة جوجل، عن اهتمام الشركة بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، ورغبة الشركة في تعزيز التعاون مع الحكومة في استخدام التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تنفيذ مشروعات البرنامج وتعزيز الاستثمارات في التحول الرقمي، وتناول الجانبان سبل التعاون في هذا الخصوص.

وتُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي تعقد تحت شعار «الطريق إلى المستقبل: بناء القدرة على الصمود وإعادة تشكيل التنمية»، بمشاركة محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، وذلك لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي.