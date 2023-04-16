شكرا لقرائتكم خبر عن "البريد" تعلن تشغيل 300 مكتب بالمحافظات يومى 24 و25 أبريل بمناسبة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية للبريد عن مواعيد العمل بمكاتب البريد على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث قررت الهيئة تشغيل المكاتب الرئيسية بجميع المحافظات، والمقدر عددها بـ 300 مكتب بريد منتشرين على مستوى الجمهورية يومي الإثنين، والثلاثاء الموافقين 24 و 25 أبريل، وباقي المكاتب عطلة رسمية من يوم الخميس الموافق 20 أبريل إلى يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل، على أن يتم استئناف العمل بجميع مكاتب البريد بكامل طاقتها على مستوى الجمهورية بدءا من يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل.

ومن جانبه صرح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة تسعى دائمًا إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات التي تقدمها من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، لذا اتخذت الهيئة كافة التدابير والإجراءات التي تضمن حصول المواطنين على جميع الخدمات بكل سهولة ويسر؛ وذلك أثناء إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد الدكتور شريف فاروق أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة انتظام العمل بالمكاتب الرئيسية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت، بالإضافة إلى متابعة تغذية كافة ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة الرسمية بما يضمن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وصرف مستحقاتهم المالية.