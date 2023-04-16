شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة الأمريكية تطلق حدثين مهمين لمجتمع الأعمال الثلاثاء والخميس المقبلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق غرفة التجارة الامريكية بواشنطن حدثين مهمين الأسبوع الجارى الأول يوم الثلاثاء 18 أبريل ويتحدث فيه توم كاربر (D-DE)، السناتور شيلي مور كابيتو ، (R-WV) ،عضو الكونجرس سكوت بيترز (D-CA) ،شيرلي بلومفيلد ، المدير التنفيذي، NTCA - جمعية النطاق العريض الريفية، آن برادبري، الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس الاستكشاف والإنتاج الأمريكي ،كاري ديفيس ، نائب الرئيس والمستشار العام، الرابطة الأمريكية لسلطات الموانئ ،وجيسون جروميت، الرئيس التنفيذي لجمعية الطاقة النظيفة الأمريكية، وليو مورينو، الرئيس التنفيذي لشركة AES Clean Energy،وتوم سميث ، المدير التنفيذي للجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين.

كما تطلق الغرفة بحسب ما أعلنته على موقعها الرسمي يوم الخميس 20 أبريل محادثة افتراضية حول تأثير الجريمة المتزايدة على مجتمع الأعمال.

وسوف تنضم لها النائبة نيكول ماليوتاكيس (نيويورك 11) ، والنائب العام في فرجينيا جيسون مياريس ، والمدير التنفيذي لغرفة ميسوري التجارية دان ميهان لإجراء محادثات حول موجة الجريمة المتصاعدة في جميع أنحاء أمريكا ، وتأثيرها على الشركات ، وما يجب القيام به لمكافحتها.