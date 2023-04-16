229 مليارا قيمة تسهيلات تمويلية بالربع الرابع 2022

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة» خلال الربع الرابع من عام 2022 ضمان التمويل بنسبة 13.3%، مقارنة بالربع الثالث من عام 2022 والذي بلغ ضمان التمويل بنسبة 12.1%، كما أصدر البنك المركزي السعودي «ساما» بيانا بقيمة التسهيلات التمويلية العامة، حيث بلغ 229 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بالربع الثالث من عام 2022 بـ 228 مليار ريال.

وأسهمت «كفالة» بدعم ونمو أكثر من 6388 منشأة منذ بداية عام 2022 من خلال دعم وتعاون الشركاء من الجهات التمويلية البالغ عددها أكثر من 69 شريك نجاح.

وبينت «كفالة» دورها التنموي والاقتصادي الذي يهدف إلى تمكين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في تقديم الضمانات التمويلية لرواد ورائدات الأعمال في السعودية بجميع مناطقها بهدف جذب شرائح جديدة من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذين لم يسبق لهم التعامل مع جهات التمويل للمساهمة في تنمية وتطوير هذه المنشآت لتفعيل دورها المهم في الاقتصاد الوطني سواء عبر مشاريع ابتكارية لرواد ورائدات الأعمال، أو رفع نسب فرص العمل لسيدات الأعمال وتنمية المناطق الواعدة في مختلف القطاعات مثل قطاع التعليم، السياحة، الترفيه، والثقافة.

ويسعى برنامج كفالة بالمواءمة مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تحقيق أهداف ومحاور رؤية 2030 في جميع مبادراته ومنتجاته لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل اللازم لنمو أعمالها وتوسيع أنشطتها في كافة أنحاء المملكة وتشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ضمان التمويل:

13.3 % الربع الرابع 2022.

12.1 % الربع الثالث 2022.

قيمة التسهيلات التمويلية:

229 مليار ريال الربع الرابع 2022.

228 مليار ريال الربع الثالث 2022.