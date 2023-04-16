مجلس إدارة «تقييم»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد في اجتماعه التاسع والثلاثين برنامج مراقبة جودة الأداء المهني والذي يحـوي على منهجية وآلية أعمال الرقابة على مهنة التقييم، مما يسهم في رفع جودة الأداء ويحد من المخالفات الماسة بالمهنة ومنسوبيها؛ وذلك في إطار تحقيــق أهــداف نظــام المقيميــن المعتمديـن ولائحته التنفيذية وقواعـد سـلوك المهنة وآدابها، وتعزيز الثقة بأعمال المقيّمين المعتمدين، وحوكمة أعمال الرقابــة. كما اعتمد المجلس تحديث قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها، وهو امتداد لميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم، ويشمل ضوابـط السـلوك والآداب التـي يجـب أن يتقيــد بهــا المقيّـم المعتمــد والعاملون لديـه لـدى مزاولتهـم للمهنـة.

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