شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الملابس تتفق مع الجمارك و"مركزية التجارة الخارجية" على ضوابط استيراد البالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الإدارة المركزية للتجارة الخارجية التابعة لوزارة التجارة، اجتماعا مع شعبة الملابس الجاهزة في غرفة القاهرة التجارية، وذلك بناءًا مذكرة من الشعبة حول ضوابط استيراد البالة من الخارج، ومقترحات شعبة الملابس لمواجهة عمليات تهريب الملابس للسوق الداخلي مما أضر بالصناعة المحلية.

وكشف خالد فايد نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، أن الاجتماع شهد مشاركة رفيعة من مسئولي الجمارك والإدارة المركزية للتجارة الخارجية للتوصل إلى حلول ناجزة حول تهريب "البالة" للسوق المصري وانتشارها في الأسواق دون ضوابط، مشيرا إلى أنه تم التوافق على وضع ضوابط استرادية لدخول البالة المستعملة، وكذلك عمل حملات موسعة على محلات بيع الاستوكات ومطابقة الماركة مع توافر فواتير الشغل.

وكشف خالد فايد في بيان لشعبة الملابس اليوم، أنه تم التوافق على تحليل البيانات الاستيرادية للملابس الجاهزة لميناء الإسكندرية وحصر كمية الملابس التي يتم دخولها عن طريق التبرعات للجميعات الخيرية ومعرفة كيفية التصرف فيها ومقارنة الكميات التي يتم دخولها بعدد المقيدين في الجمعيات الخيرية المتبرع لها.

وتوجهت شعبة الملابس الجاهزة بالشكر لرئاسة مجلس الوزراء والإدارة المركزية للتجارة الخارجية والإدارة المركزية للجمارك وكذلك اتحاد الغرف التجارية على دورهم الكبير في الخروج بهذه النتائج الإيجابية التي تستهدف ضبط سوق البالة للحد من التأثيرات السلبية على صناعة الملابس في مصر .

وشارك في الاجتماع كل من، أحمد رفعت العسقلاني رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية وأحمد يوسف أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية للجمارك المصرية، ومن جانب شعبة الملابس رافيق عبد الشهيد عضو شعبة الملابس ومحمد الداعور عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، وخالد سليمان نائب رئيس شعبة الملابس في غرفة تجارة القاهرة.