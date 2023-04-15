تعرف على سعر الذهب اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجعت أسعار الذهب اليوم السبت في مصر، بنحو 15 جنيها للجرام، مع بداية التعاملات، مقارنة بتعاملات مساء أمس الجمعة.

وفيم يلي أسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع مصراوي:

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1510 جنيها للجرام.

وتراجعت سعر الذهب عيار 18 إلى 1941 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2265 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 2589 جنيها للجرام.

منا هبط سعر الجنيه الذهب إلى 18120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم وغدا العطلة الأسبوعية بالأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 2004 دولارات بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بانخفاض قدره نحو 1.77% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس الأول الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.