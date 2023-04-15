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سعر الريال السعودى اليوم السبت 15-4-2023

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القاهرة - سامية سيد - ثبت سعر الريال السعودى اليوم السبت 15-4-2023، بالبنوك العاملة فى مصر مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى بنكى الأهلى المصرى ومصر سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، واستقر فى البنك المركزى المصرى عند 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الريال السعودى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

 

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: 

 

 

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سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى8.22 جنيه للشراء.

 

8.24 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى8.19  جنيه للشراء.

 

8.22  جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى بنك مصر8.19 جنيه للشراء.

 

8.22 جنيه للبيع.

 


سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية8.21  جنيه للشراء.

 

8.25  جنيه للبيع.

 

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سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib8.18 جنيه للشراء.

 

8.25 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى8.23 جنيه للشراء.

 

8.25 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى بنك البركة8.18  جنيه للشراء.

 

8.25  جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس8.19 جنيه للشراء.

 

8.25 جنيه للبيع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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