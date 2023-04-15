شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم السبت 15-4-2023.. استقرار العملة الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم السبت 15-4-2023، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 33.75 جنيه للشراء، و34.10 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 33.86 جنيه للشراء، و34.14 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 33.96 جنيه للشراء، و34.11 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.





سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى33.96 جنيه للشراء.

34.11 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى33.75 جنيه للشراء.

34.10 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر33.75 جنيه للشراء.

34.06 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية33.86 جنيه للشراء.

34.14 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib33.86 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib33.86 جنيه للشراء.

34.26 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى33.92 جنيه للشراء.

34.05 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة33.86 جنيه للشراء.

34.05 جنيه للبيع.