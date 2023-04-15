شكرا لقرائتكم خبر عن "الجمارك": الأخشاب المصدرة إلى المناطق الحرة لا تعرض على الحجر الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت مصلحة الجمارك، تطبيق قرار عدم وجوب عرض رسائل الأخشاب الخام المصدرة من السوق المحلي إلى المنطقة الحرة بغرض التصنيع.

جاء ذلك بعدما خاطبت مصلحة الجمارك، الإدارة المركزية للحجر الزراعي التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، للاستفسار عن مدى إلزامية عرض الأخشاب الخام المصدرة من السوق المحلي إلى المناطق الحرة على الحجر الزراعي من عدمه، وذلك وفقًا للطلب المقدم من الشركة المصرية للفحم.

وردت الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن مصر من الدول المستوردة للأخشاب، إذ يتم استيراد كميات كبيرة من الخشب سنويًا، ولا يتم الاستيراد إلا بموجب موافقة استيرادية مسبقة من الحجر الزراعي ومن المناشئ المعتمدة من الحجر الزراعي، على أن يقوم مفتشي الحجر الزراعي بموانئ الوصول بفحص جميع رسائل الأخشاب المستوردة بجميع أنواعها والتأكد من سلامتها وخلوها من الآفات الحجرية الضارة ومن ثم يتم الإفراج النهائي عنها مباشرة إلى الأسواق المحلية، وبالتالي لا يستلزم عرض الأخشاب المصدرة مرة ثانية على الحجر الزراعي.

ونوهت الإدارة، إلى أن عملية تصدير الفحم النباتي من المناطق الحرة لا تستلزم العرض على الحجر الزراعي، إلا في حال طلب الدولة المستوردة إرفاق شهادة صحية نباتية مع الرسائل المصدرة.

وفقًا لبيانات وزارة المالية، فأنه تم إحباط 4300 عملية تهريب خلال يناير وفبراير الماضيين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الإجمالية للرسوم والغرامات المستحقة 3 مليارات و617 مليونًا و446 ألف جنيه.

وحررت الإدارة المركزية لمكافحة «التهرب الجمركي» 5 محاضر ضبط لعمليات تصرف في مستلزمات إنتاج لمصانع وشركات وهمية بقيمة تبلغ مستحقاتها 2 مليار و177 مليونًا و326 ألف جنيه، كما تم تحرير 2246 محضرًا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 58 مليونًا و919 ألف جنيه.