شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب شركات السمسرة بالبورصة.. "الأهلى فاروس" تنفذ تداولات بـ5.7 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 5.7 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 32.6%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 2 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 11.4%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.3 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.5%، وفي المركز الرابع تأتى شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.131 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.4%، وفي المركز الخامس شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 855.7 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.9%.

وجاء فى المركز السادس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداول بلغت 677.9 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 3.8%، شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 677.2 مليون جنيه بنسبة 3.8%، وحل في المركز الثامن شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة 618.6 مليون جنيه بنسبة 3.5%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا أسطول لتداول الأوراق المالية، وثاندر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 526.8 مليون جنيه، 512.5 مليون جنيه، بنسبة 3%، 2.9% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 5.76% ليغلق عند مستوى 17671.27 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 2969.83 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 4485.55 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 3.81% ليغلق عند مستوى 20683.12 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 3518.23 نقطة.