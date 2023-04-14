شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز الأسئلة عن انضمام الشركات لمنظومة الإيصال الإلكترونى ..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت مصلحة الضرائب، انضمام 1985 شركة لمنظومة إصدار الإيصالات الضريبية إلكترونيًا، عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائى، اعتبارًا من يوم 15 أبريل الجارى، بهدف المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ويقدم ”الخليج 365” أبرز الأسئلة الشائعة عن المنظومة الضريبية.





س- هل يلزم لشركات السيارات تكويد قطع الغيار على المنظومة؟ج- يجب تكويد جميع المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات أو تبيعها.





س- هل يتم إصدار إيصالات استلام النقدية من خلال المنظومة؟ج- يتم تسجيل الإيصالات الخاصة بعمليات بيع السلع أو أداء الخدمات لدى الممول فقط على منظومة الإيصال الإلكتروني.







س- هل يتم إدخال سعر المنتج شاملًا الضريبة؟ س- هل يتم إدخال سعر المنتج شاملًا الضريبة؟ ج- لا يتم فصل سعر المنتج عن الضريبة. س- في حالة نشاط المطاعم، هل يتم إصدار الإيصال بطلب الطعام أم بتسليمه؟ج- يتم إصدار الإيصال بعد تسليم طلب الطعام. س- في حالة نشاط المطاعم، هل يتم إصدار الإيصال بطلب الطعام أم بتسليمه؟ج- يتم إصدار الإيصال بعد تسليم طلب الطعام.

س- هل نشاط الممول الموسمى لا يتم تسجيله بمنظومة الإيصال الإلكترونى؟ج- المؤشر الموسمي لا يمنع من التسجيل من منظومة الإيصال الإلكتروني.





س- ما هي الإجراءات المتبعة بعد تجاوز رفع الإيصال المدة المقررة؟ج- يتم الاحتفاظ بالإيصال في شكل إيصال ورقي (ولا يعفى ذلك من التعرض للمسائلة القانونية).



س- كيف تلتزم شركات الصرافة بنموذج الإيصال الإلكتروني رغم إلزامها بنموذج غير قابل للتغيير يتم ترقيمه وختمه من البنك المركزي؟ س- كيف تلتزم شركات الصرافة بنموذج الإيصال الإلكتروني رغم إلزامها بنموذج غير قابل للتغيير يتم ترقيمه وختمه من البنك المركزي؟ ج- يجب أن تلتزم الجهات الحكومية بإدراج البيانات الإلزامية على بيانات الإيصال الإلكتروني المرسلة إلى المنظومة، وأن تطبع الحقول الإلزامية طبقًا للائحة التنفيذية له وأن يضيف أى بيانات أخرى طبقًا لطبيعة نشاطه.





س- ما هي أبرز الشركات المنضمة للمنظومة؟ج- تضم قائمة الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني، شركات أغذية ومطاعم شهيرة أبرزها عبد المنعم فتحي منصور وشريكه مطاحن البن البرازيلي، والإسراء فودز توم أند بصل، وألبان المالكي صباح صالح محمد حسين وشركاه، ومطعم شاكر، ومطعم جحا، وشركة محمد علي شعبان أبو عمار السوري وشريكه، واجيبشين جورميت للمواد الغذائية أي جي أف فطيرة، ونيو تياترو كافيه، وكرم الشام للمطاعم، والشبراوي الأصلي للأغذية والمشروبات، وسيدرا لإدارة المطاعم والفنادق، وجملة ماركت، ومهراجا السوري للمأكولات الهندية.