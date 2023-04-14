بدون مصاريف وحد أدنى.. البنوك تفتح حسابات للمواطنين مجانا حتى نهاية إبريل

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن البنك المركزي المصري، عن بدء فعالية اليوم العربي للشمول المالي، والتي تشمل فتح الحسابات المصرفية بالبنوك وإصدارها مجانًا بدون رسوم وحد أدنى، حتى نهاية شهر إبريل الجاري.

وتفتح البنوك حسابات توفير للعملاء الجدد مجانا بصورة الرقم القومي الخاصة بالعميل حتى نهاية شهر إبريل الجاري، مع إصدار بطاقة خصم مباشر للتعامل بالسحب والإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM.

وكان البنك المركزي حدد أمام البنوك 6 فعاليات لفتح حساب مصرفي لكل مواطن مجانًا المعروفة باسم (مبادر الشمول المالي) بهدف جذب غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي وتضمنت اليوم العربي للشمول المالي في أبريل، واليوم العالمي للمرأة في مارس، واليوم العالمي للشباب في أغسطس، واحتفالية الفلاح في سبتمبر، واليوم العالمي الادخار في أكتوبر، وذوي الهمم في ديسمبر.

وتقدم البنوك لكل عميل بعد فتح حساب التوفير كارت خصم مباشر (دبت)، للتعامل على عمليات السحب والإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي، وكذلك إصدار محفظة ذكية مجانا بشرط طلب العميل الاشتراك فيها دون احتساب أي مصاريف.