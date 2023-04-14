شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة.. تحقيق فائض أولى بالموازنة بعد عجز استمر 21 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 14-4-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها نجاح الحكومة في تحويل العجز الأولى للموازنة الذى استمر لأكثر من 21 عامًا متتالية إلى فائض أولى بنسبة 1.3% في يونيه 2022، وللعام الخامس على التوالي، واعتبارًا من 15 أبريل الجارى سيتم بدء تطبيق المرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني.



وزير المالية: 98% زيادة فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الأولكشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، عددًا من المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصرى، والموازنة العامة للدولة أبرزها ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة بلغت 98%، ونمو قطاع الخدمات مما أدى إلى تحسن كبير في توازن ميزان المدفوعات، وسجلت إيرادات قناة السويس رقمًا قياسيًا بنحو 2.3 مليار دولار، بنسبة زيادة بنحو 35% عن العام الماضى. وزير المالية: 98% زيادة فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الأولكشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، عددًا من المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصرى، والموازنة العامة للدولة أبرزها ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة بلغت 98%، ونمو قطاع الخدمات مما أدى إلى تحسن كبير في توازن ميزان المدفوعات، وسجلت إيرادات قناة السويس رقمًا قياسيًا بنحو 2.3 مليار دولار، بنسبة زيادة بنحو 35% عن العام الماضى.

وأضاف وزير المالية، في بيان صحفي، أن مؤشرات السنة المالية المنتهية في يونيو 2022، جاءت إيجابية رغم قسوة التحديات العالمية، ونجحت الحكومة في تحويل العجز الأولى للموازنة الذي استمر لأكثر من 21 عامًا متتالية إلى فائض أولى بنسبة 1.3% في يونيو 2022، وللعام الخامس على التوالي، ونستهدف 1.4% خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلى تسجيل أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% والنزول بمعدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى 6.1%.

بدء تطبيق المرحلة الرابعة من الإيصال الإلكتروني اعتبارًا من 15 أبريلقال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه اعتبارًا من 15 أبريل الجاري سيتم بدء تطبيق المرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني، وذلك وفقًا لقرار الإلزام رقم (168) لسنة 2023، مطالبًا ممولي المرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني سرعة الانضمام للمنظومة . بدء تطبيق المرحلة الرابعة من الإيصال الإلكتروني اعتبارًا من 15 أبريلقال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه اعتبارًا من 15 أبريل الجاري سيتم بدء تطبيق المرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني، وذلك وفقًا لقرار الإلزام رقم (168) لسنة 2023، مطالبًا ممولي المرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني سرعة الانضمام للمنظومة .

وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية)، بضرورة تسجيل كافة أجهزة نقاط البيع الخاصة بهم على منصة نقاط البيع، حتى يتم الانتهاء من تفعيل أجهزتهم في أسرع وقت ممكن.

الإسكان: 52 مليون يورو من الوكالة الفرنسية لتوسيع محطة معالجة صرف حلوانوقعت وزارة الإسكان، اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع الوكالة الفرنسية للتنمية للحصول على تمويل بقيمة 52 مليون يورو، كجزء من التمويل لتنفيذ مشروع توسعات ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان. الإسكان: 52 مليون يورو من الوكالة الفرنسية لتوسيع محطة معالجة صرف حلوانوقعت وزارة الإسكان، اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع الوكالة الفرنسية للتنمية للحصول على تمويل بقيمة 52 مليون يورو، كجزء من التمويل لتنفيذ مشروع توسعات ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان.

وعلى هامش التوقيع، أكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة الاعتماد على المنتجات محلية الصنع قدر الإمكان في تنفيذ المشروع، والذى يتضمن توسعات ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان، بطاقة 250 ألف م3/يوم، لتصل الطاقة الإجمالية للمحطة إلى 800 ألف م3/يوم، من أجل استيعاب تصرفات الصرف الصحي للكتلة السكانية المستهدفة حتى عام 2037، وخدمة نحو 2.2 مليون نسمة، بمناطق (المعادى – طرة – حلوان والمعصرة – جزء من 15 مايو والتبين – بعض قرى الصف – المناطق السكنية المحيطة بالاوتوستراد).