شكرا لقرائتكم خبر عن 1.1 تريليون جنيه مصروفات الموازنة خلال 7 شهور منها 225 مليار للأجور والان مع تفاصيل الخبر
أوضح التقرير الشهري، أن زيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات جاء نتيجة ارتفاع الإنفاق على كل من الصيانة إلى 6.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2022/2023 بزيادة 1.7 مليار جنيه بنسبة نمو 33.5%، والاشتراكات لتحقق 3 مليارات جنيه بزيادة 2.8 مليار جنيه، والمطبوعات والنشر وحقوق النشر ليصل إلى 5 مليارات جنيه بزيادة 2 مليار جنيه، والغذاء ليصل إلى 8.5 مليار جنيه بزيادة 4.9 مليار جنيه.
أشار التقرير إلى ارتفاع الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) لتصل إلى 126.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2022/2023 بزيادة 19.1 مليار جنيه بنسبة نمو 17.8%، وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع الإنفاق المخصص على الأصول الثابتة ليصل 112 مليار جنيه بزيادة 14.6 مليار جنيه بنسبة نمو 14.9%، في ضوء زيادة الإنفاق على المباني السكنية والتشييد والبناء، والأصول غير المنتجة ليسجل 7.4 مليار جنيه بزيادة 3.4 مليار جنيه في ضوء زيادة الإنفاق على شراء الأراضي ليصل إلى 3.4 مليار جنيه.