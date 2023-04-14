شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات جلسة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
وقفزت 3 قطاعات ببورصة دبى على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 3.61%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.53%، يليه القطاع المالي بنسبة 0.49%، فيما تراجعت قطاعات الخدمات الاستهلاكية، والاتصالات، والصناعة، والمرافق العامة بنسبة 1.13%، 0.59%، 0.36%، 0.24%، على التوالي.
وزاد 20 سهمًا على رأسها بنك المشرق بنسبة 4.34%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 3.61%، وتراجع 14 سهمًا على رأسها الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 3.55%، ثم سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 2.17%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم تداول 18.1 مليون ورقة بقيمة 108.6 مليون درهم.
وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها العقارات بنسبة 3%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.95%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 0.69%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية، والرعاية الصحية بنسبة 0.52%، 0.4%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.21%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.12%.
وقفز 42 سهمًا ببورصة أبو ظبى على رأسها سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 14.86%، ثم سهم "بنك الشارقة" بنسبة 8.57%، ثم سهم "شركة حياة للتأمين" بنسبة 6.49%، وتراجع 20 سهمًا على رأسها سهم "شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية" بنسبة 9.5%، ثم سهم "شركة أم القيوين للاستثمارات العامة" بنسبة 9.32%، ثم سهم "شركة انفيكتوس للاستثمار بي أل سي" بنسبة 4.8%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 325.8 مليون درهم.