شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون تلتقي مساعد وزير الخزانة الأمريكية لمناقشة تنفيذ برنامج نوفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أليكسيا لاتورتو، مساعد وزير الخزانة الأمريكية للتجارة الدولية والتنمية، وذلك ضمن فعاليات مشاركتها في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2023، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وتناول اللقاء مناقشة التفاصيل المتعلقة بالرؤية الأمريكية حول آليات تطوير مجموعة البنك الدولي وتعظيم دور التعاون الإنمائي في دعم الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية دور البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف في إتاحة التمويلات التنموية الميسرة لدعم الدول الناشئة، وأهمية ان تعكس الإصلاحات التي يجري مناقشتها مطالب الدول النامية وخاصة متوسطة الدخل والاقل نموًا من اجل تعزيز الجهود المبذولة للصمود في مواجهة التحديات المعقدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي واثاره علي اقتصاديات المنطقة والقارة الافريقية، كما تناول اللقاء سبل التعاون في مجال عمل المناخ وتحقيق عدالة التمويل.

في سياق منفصل بحث الجانبان الإجراءات المُستمرة لتنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، التي تعزز جهود الدولة في مجال التحول الأخضر، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وآليات تنفيذ الإعلان السياسي المشترك الصادر عن مصر والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا خلال مؤتمر المناخ COP27، لدعم محور الطاقة ضمن البرنامج.

وتُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي تعقد تحت شعار «الطريق إلى المستقبل: بناء القدرة على الصمود وإعادة تشكيل التنمية»، بمشاركة محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، وذلك لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي.