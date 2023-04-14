شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 14 أبريل 2023 تسجل 2285 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الجمعة 14 أبريل 2023، وبلغ سعر عيار 21 حوالي 2285 جنيها للجرام، وذلك مع استمرار صعود أسعار الذهب لمستويات قياسية، وتجاوز سعر الأونصة فوق مستوى ألفين دولار ليصل إلى 2033 دولار.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 2285 جنيها.

عيار 18 يسجل 1968 جنيها.

عيار 24 يسجل 2612 جنيها.

الجنيه الذهب 18280 جنيها.

اونصة الذهب 2030 دولارا.





أسعار السبائك الذهب اليومسجلت أسعار السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6530 جنيها للجرام، وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام سعر 13060 جنيها وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام سعر 26120 جنيه، وبلغ سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 52240 جنيه وبلغ سعر اونصة الذهب وزن 31.1 جرام 81233 جنيها، وهذه الأسعار لا تشمل المصنعية والضريبة.

توقعات أسعار الذهب عالميا تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة من أعلى مستوياتها منذ 13 شهر، وذلك بعد أداء استثنائي للمعدن النفيس خلال هذا الأسبوع ليستغل الضعف الحالي في مستويات الدولار الأمريكية والتوقعات أن الفيدرالي سينهي دورة رفع الفائدة في وقت مبكر، وأظهرت الأسعار الفورية للذهب تراجع خلال جلسة اليوم بنسبة 0.1% ليتداول الذهب وقت كتابة التقرير عند المستوى 2038 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد ان ارتفعت أسعار الذهب يوم أمس بنسبة 1.3% مسجلة أعلى مستوى منذ 13 شهر عند 2048.76 دولار للأونصة.

الذهب في طريقه إلى تسجيل ارتفاع على المستوى الأسبوعي بنسبة 2.4% حتى الآن، مسجلاً ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي ويقترب من الوصول إلى أعلى مستوى تاريخي له عند 2075 دولار للأونصة، وفي المقابل انخفض مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية خلال جلسة اليوم وسجل أدنى مستوياته منذ عام عند 100.45 ليسجل انخفاض لليوم الرابع على التوالي في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بأكثر من 1%، وهو الانخفاض الأسبوعي السابع على التوالي.

يوم أمس انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.5% وجاءت خسائر الدولار في أعقاب صدور مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر مارس والذي انخفض بنسبة 0.5٪ عن الشهر السابق وهو أكبر انخفاض منذ بداية وباء كورونا.

تباطأ مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي حيث ارتفع بنسبة 2.7% عن العام الماضي، وهو أقل ارتفاع منذ أكثر من عامين، بينما المؤشر الجوهري الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة فقد انخفض بنسبة 0.1٪ عن فبراير وارتفع بنسبة 3.4% على المستوى السنوي.

جاءت هذه الأرقام بعد يوم واحد فقط من تسجيل أسعار المستهلكين لأقل زيادة سنوية منذ مايو 2021. الأمر الذي دفع الدولار إلى الانخفاض بشكل كبير مما جعل الذهب أرخص بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

لا يزال من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل بمقدار 25 نقطة أساس، على أن تتوقف دورة رفع الفائدة بعدها ولكن هناك توقعات أخرى تتزايد بأن البنك الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام.

من جهة أخرى تنتظر الأسوق اليوم صدور بيانات مبيعات التجزئة عن الاقتصاد الأمريكي، وفي حال جاءت البيانات ضعيفة بما يكفي سنشهد الذهب يسجل أعلى مستوى له على الاطلاق، وفقًا لتقرير.