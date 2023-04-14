بداية التعاملات.. سعر الذهب يتراجع من مستوى قياسي

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر، مع بداية التعاملات، بعدما وصل إلى مستوى قياسي يوم أمس.

وفي الساعات الأولى ليوم الجمعة، انخفض سعر الجرام 25 جنيهًا، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس.

وكان سعر الجرام ارتفع بحلول التعاملات المسائية بحوالي 65 جنيهًا.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1520 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 1954 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 2280 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 2606 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 18240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 2043 دولارا بتعاملات الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.