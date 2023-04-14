شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر يونيو 87.33دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس83.26دولار للبرميل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 85.81دولار للبرميل لشهر أبريل 2023. وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.371 دولار للجالون، كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 4.208دولار للجالون.