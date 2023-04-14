شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قطاعات تقود صادرات قطاع الأعمال العام أبرزها المعادن والكيماويات والأسمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تركز وزارة قطاع الأعمال العام على تعظيم صادرات الشركات التابعة لها ، فى إطار خطة الدولة لمضاعفة الصادرات لنحو 100 مليار دولار ، العامين المقبلين.

ويأتى على رأس صادرات القطاع ،المعادن والكيماويات والأسمدة كأكبر 3 قطاعات مصدرة للخارج ، حيث تصل صادرات القطاع السنوية لنحو مليار دولار .

وتسعى الشركات لمضاعفة هذا الرقم ، الفترة المقبلة خاصة مصانع الالومنيوم والسبائك الحديدية وسيناء للمنجنيز والتعدين ، علاوة على مصانع الكيماويات والأدوية ، والأسمدة ،على رأسها شركتى الصناعات الكيماوية كيما والنصر للأسمدة ومصر لصناعة الكيماويات .

كان وزير قطاع الأعمال وجه بوضع خطة متكاملة لزيادة الصادرات وتوطين الصناعة، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الفاتورة الاسترادية وتخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض النفقات وحوكمة الإيرادات والمصروفات.