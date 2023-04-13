شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة مزاد سعر الإقفال بالبورصة والصعود القياسى لسهم البنك التجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت جلسة مزاد سعر الإقفال بالبورصة المصرية، اليوم الخميس، صعود سهم البنك التجاري الدولي بنسبة تجاوزت 14% في خلال دقائق بعد تنفيذ صفقة على السهم بكمية تجاوزت 2 مليون سهم ليصل سعر السهم إلى 58.5 جنيه ليرتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 5.5%، وهي أعلى نسبة نمو حققها مؤشر البورصة منذ مارس عام 2020.

ويستحوذ سهم البنك التجاري الدولي، على أعلى وزن نسبي للمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، ودفع ارتفاع السهم بنسبة 14.4% إلى تحقيق المؤشر الرئيسي صعود تجاوز 1000 نقطة في دقائق معدودة، مما أثار التساؤلات حول ما دار بجلسة مزاد سعر الإقفال.

أصدرت البورصة المصرية، بيانًا صحفيًا لتوضيح ما شهدته جلسة مزاد سعر الإقفال، خلال جلسة اليوم الخميس، موضحة أن تعاملات المؤسسات الأجنبية سجلت صافي شراء بلغ 98.1 مليون جنيه، في حين سجلت المؤسسات المحلية والعربية صافي مبيعات بلغت 10 ملايين جنيه، 71.7 مليون جنيه، على التوالي، كما سجل المستثمرين الأفراد المصريين والعرب صافي بيع بقيمة 11.8 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، على التوالي، ونفذت المؤسسات الأجنبية 17 عملية.

وأوضحت البورصة، أن إجمالي قيمة العمليات المنفذة على سهم البنك التجاري الدولي في جلسة المزاد بلغت 37% من إجمالي قيمة العمليات خلال اليوم، وسط مشتريات من المؤسسات الأجنبية.

أكدت البورصة، في بيانها أنها لا تتدخل مطلقًا في تسعير الأوراق المالية بجلسة المزاد ولا تتدخل في أوامر البيع والشراء، كما لا تتدخل في توجيه قوى العرض والطلب، ودورها يقتصر على التأكد من أن أوامر البيع والشراء تتفق مع التشريعات الحاكمة لهذا الأمر.

لفتت إلى أنه من المعروف دوليا وإقليميا ومحليا أن العديد من صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية تعيد تقييم الأوزان النسبية للأسهم المكونة لمحافظها كل فترة زمنية مما قد يترتب عليه بعض عمليات الشراء أو البيع بأحجام كبيرة، كما أن عمليات بيع وشراء شهادات الإيداع الدولية تخضع لضوابط واضحة ومستقرة من كافة الجهات المعنية بما يضمن سلامة عمليات التحويل.

واختتمت البورصة بياناها، مؤكدة حرصها الكامل على إتاحة كافة المعلومات لكافة أطراف السوق ولكافة الجهات الإعلامية، وأهابت بالجميع عدم الانسياق خلف الشائعات أو الأخبار المغلو