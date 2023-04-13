شكرا لقرائتكم خبر عن التمثيل التجارى يعلن الانتهاء من تدريب 200 مصدر لاختراق الأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الوزير مفوض يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى، أن هناك 50 ألف بطاقة تصديرية منهم 5 آلاف بطاقة نشطة وأن المرحلة الأخيرة شهدت تدشين برنامج مع مركز تدريب التجارة الخارجية لتخريج عشرات المصدرين الجدد وتم الانتهاء من تدريب 200 مصدر جديد لتعريفهم بالأسواق الخارجية والاتفاقات التجارية والعمل على اختراق الأسواق الخارجية.

وأضاف رئيس التمثيل التجارى خلال تصريحات صحفية على هامش حفل إفطار غرفة التجارة العربية البرازيلية، إن هناك نشاط ملحوظ فى ملف تحريك الصادرات وزيادة الحصيلة التصديرية لمائة مليار دولار وفق خطة الدولة لزيادة الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة..

فى وقت سابق، التقى الوزير المفوض التجارى يحى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى المصري مع معاوية الصقلى العضو المنتدب لمجموعة التجارى وفا بنك، حيث بحث اللقاء فرص التعاون والتنسيق المشترك بين مجتمع الأعمال والشركات المصرية المهتمة بالتصدير للسوق الأفريقى والبنك فى ضوء نشاطه الكبير وفروعه المنتشرة فى حوالى 15 دولة أفريقية تتركز فى منطقة وسط وغرب أفريقيا مما يعزز من فرص نفاذ الصادرات المصرية الى هذه الأسواق مستخدمة الخدمات والأدوات المالية وغير المالية التى يوفرها البنك.