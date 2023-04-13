شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال يستعرض آخر تطورات تحديث مصانع الغزل على هامش إفطار الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعرض الدكتور محمود مصطفى عصمت، وزير قطاع الأعمال العام تطورات تحديث وتطوير وتدشين مصانع الغزل والنسيج الجديدة، وذلك بعد الانتهاء من تناول الإفطار بأحد الفنادق مع قيادات الوزارة ورؤساء الشركات القابضة، وعدد من المسؤلين.

يتناول الوزير خلال اللقاء نتائج زيارته أمس لشركة غزل المحلة في إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الحليج والغزل والنسيج على مستوى الجمهورية بتكلفة 31 مليار جنيه، خاصة مراحل تركيب الماكينات الإيطالية ضمن خطوات الانتهاء من مصنع "غزل 4" المقرر افتتاحه خلال الشهور المقبلة، وكذلك المراحل النهائية للتركيب، وأهمية الإسراع في بدء التشغيل التجريبي للماكينات، علاوة على تفقد ومتابعة

تطورات مصنعى 1 و6 ومركز التدريب وعدد من المصانع الأخرى بالشركة.

كما يتناول الوزير موقف كافة تطوير المشروعات الجديدة فى مختلف المجالات ، وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة وإتاحة المجال للقطاع الخاص بشكل واسع فى شركات القطاع ، علاوة على طرح العديد من الرؤى المستقبلية لتطوير شركات القطاع ، سواء فى مجالات السياحة والفنادق، أو الأدوية والكيماويات والصناعات المعدنية وشركات التجارة الداخلية.