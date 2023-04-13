شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها "البنوك بنسبة 6.5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفع 11 قطاعًا على رأسها البنوك بنسبة 6.5%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2%، وصعدت قطاعات الموارد الأساسية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.9%، 1.5%، 1.1%، على التوالي.

وقفزت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والأغذية والمشروبات والتبغ، ومواد البناء بنسبة 0.7%، 0.6%، 0.6%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.1%، فيما تراجعت 4 قطاعات وهي المقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات التعليمية، والسياحة والترفيه، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.6%، 0.8%، 0.6%، 0.1%، على التوالي، بينما استقر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 32 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.114 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 346.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 55.3 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.95% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.78%، والعرب على 13.27%، واستحوذت المؤسسات على 37.09% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.90%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 114.5 مليون جنيه، 38.3 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، 61.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 183.9 مليون جنيه، 36.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 5.55% ليغلق عند مستوى 17671 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 2979 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 20683 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 5.57% ليغلق عند مستوى 7340 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2969 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 4485 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3518 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1268 نقطة.