شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 5.76% خلال تعاملات الأسبوع الثالث من أبريل والان مع تفاصيل الخبر
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 39.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.114 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.6%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 656.9 مليار جنيه إلى 692.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 5.4%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 202.6 مليار جنيه إلى 207.2 مليار جنيه بنسبة نمو 2.3%.
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 859.5 مليار جنيه إلى 899.8 مليار جنيه بنسبة نمو 4.7%، فيما تراجع رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.5 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.1%.
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 5.6 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 702.8 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 137.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2.2 مليار جنيه، بحجم تداول 936.4 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 108.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 7.7 مليار جنيه بحجم تداول 1.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 245.5 ألف عملية.