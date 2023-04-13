شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والسبائك اليوم فى مصر الخميس 13 أبريل 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس عالميا ومحلياً وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2270 جنيها للجرام في تداولات اليوم، وذلك مع عودة الصعود للأونصة لمستوي فوق ألفين دولار لتسجل الأونصة وقت صياغة هذه السطور 2027 دولار.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 2270 جنيها.

عيار 18 يسجل 1946 جنيها.

عيار 24 يسجل 2594 جنيها.

الجنيه الذهب 18160 جنيها.

اونصة الذهب 2027 دولارا.

أسعار السبائك الذهب اليومسجلت أسعار السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6485 جنيها للجرام، وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام سعر 12970 جنيها وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام سعر 25940 جنيه، وبلغ سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 57880 جنيه وبلغ سعر اونصة الذهب وزن 31.1 جرام 80673 جنيها، وهذه الأسعار لا تشمل المصنعية والضريبة.



أسعار الذهب عالمياً شهدت أسعار الذهب ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى تم تسجيله هذا العام، وذلك بعد بيانات التضخم الأمريكية ومحضر اجتماع البنك الفيدرالي اللذان تسببا في المزيد من التوقعات أن الفيدرالي يقترب من إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة، بحسب التقرير الفني لجولد بيليون.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية خلال جلسة اليوم بنسبة 0.6% ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2027.45 دولار للأونصة ليسجل أعلى مستوى عند 2029.13 دولار للأونصة بالقرب من أعلى مستوى سجله الذهب منذ مارس 2022 خلال الأسبوع الماضي عند 2023 دولار للأونصة.

سجل الذهب ارتفاع منذ بداية الأسبوع وحتى الآن بنسبة 1.8% في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي وذلك على حساب التراجع الكبير في مستويات الدولار الأمريكي، ليستفيد الذهب من العلاقة العكسية التي تربط بينهما منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار.