شكرا لقرائتكم خبر عن عضو غرفة الصناعات الهندسية: تعميق الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج والتصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد الهادي عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ان تعميق الصناعة المحلية وزيادة الانتاج والتصدير يساهم بشكل كبير في تجاوز الأزمات الاقتصادية، لدورهما في تلبية احتياجات السوق المحلية وخفض الاستيراد وتوفير العملات الأجنبية.

وأشار في تصريحات صحفية اليوم، الي أهمية قيام الحكومة بإقرار حزمة حوافز استثنائية وعاجلة للمصانع والشركات التي تستهدف زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات، والعمل علي توفير بدائل محلية للمنتجات المستوردة التي تكلف ميزانية الدولة مليارات الدولارات.

وأوضح عبد الهادي أن تعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات يمثلان قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية، ويجب إتباع الحكومة لكافة السبل لدعم هذين المجالين

واكد أن جميع المصانع المحلية العاملة في السوق المصرية في حاجة إلى مساندة حقيقية من جانب الدولة والجهات المنوطة بالملف الصناعي لتمكينها من مواصلة النشاط الإنتاجي وخفض الأعباء التي تسببت فيها المتغيرات الاقتصادية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار الي تأثر الكثير من المصانع بالتداعيات السلبية لأزمة الحرب الروسية الاوكرانية

وأكد عبدالهادي أن السوق المصرية يوجد بها العديد من الفرص في المجال الصناعي رغم الظروف التي يمر بها وتحديدا في مجالات المكونات ومستلزمات الانتاج ، مطالبا الحكومة بتسهيل إجراءات منح الأراضي والتراخيص الصناعية واتاحة التمويلات اللازمة بفائدة مبسطة للغاية.