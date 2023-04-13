شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يجرى حركة تغيرات داخل أجهزة المدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين بحركة تكليفات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من أجهزة المدن الجديدة.

وطبقاً لقرار وزير الإسكان، يتولى المهندس أحمد عمران أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، القيام بأعمال مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، لشئون أجهزة مدن ( رشيد الجديدة - منطقة غرب كارفور - برج العرب الجديدة "القطاع الأول، الثاني، الثالث للساحل الشمالي الغربي " - القرى السياحية - العلمين الجديدة).

وطبقاً لقرار آخر يتولى المهندس علاء محمد إبراهيم منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمهندس محمد خلف الله عبدالماجد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمهندس مصطفى سعيد أحمد على، رئيس جهاز تنمية قنا الجديدة والمشرف على مدينة غرب قنا، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة 15 مايو، والمهندس أيمن رشاد عبد الحميد، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة قنا الجديدة ومشرفاً على جهاز تنمية مدينة غرب قنا، والمهندس مصطفى هارب مساح خدیوی، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة والمشرف على جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة، العمل رئيساَ لجهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة، والمهندس محمد عبد الله يوسف محفوظ، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة.