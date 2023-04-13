شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن تطوير مصانع كفر الدوار للغزل والنسيج.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأسست شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار عام 1938، بغرض تجهيز وصباغة وطباعة وملابس جاهزة ومفروشات من خامات قطن مصرى 100% وأقطان مستوردة وأقطان مخلوطة مع بوليستر ومخلوطة فسكوز بوليستر كما يوجد مصنع للقطن الطبى وتجهيز الصوف.

بدأت الشركة إنتاجها من الغزل عام 1939 من خلال ماكينات موردة من أفضل المنتجين الأوربيين واليابانيين وتتكون من 4 وحدات إنتاجية بالإضافة الى وحده لإنتاج الخيوط السميكة ووحده لإنتاج خيوط الحياكة من الخيوط حتى نمرة / 120 إنجليزى، وأيضا من الخيوط المخلوطة / بوليستر / فسكوز / قطن وتبلغ الطاقة الإنتاجية 13960 طن سنوياً.

تعرف علي تفاصيل تطوير الشركة حاليا والمصانع الجديدة فيها .

2 – يقام المشروع على مساحة حوالى 175 الف متر مربع، ويهدف إلى إقامة عدد (6) مصانع متكاملة لتصنيع الغزل والنسيج.

3 - المصانع هي مصنع الصباغة والتجهيز ، مصنع الغزل، مصنع النسيج، مصنع تحضيرات النسيج، مصنع التفصيل، مصنع البرم.

4 - تكلفة إنشاءات هذا المشروع ستبلغ 2.4 مليار جنيه، بخلاف قيمة الماكينات والآلات.

5 - من المستهدف في مجمع كفر الدوار إحلال 170 ألف مردن متهالك بعدد 88 ألف مردن جديد بتكنولوجيا متطورة، بطاقة إنتاجية 9027 طن سنوي من الغزول بدلا من 366 طن يتم إنتاجها حاليا.

6 – سيتم إنتاج 50.7 مليون متر سنويا من النسيج بدلا من 13 مليون متر يتم إنتاجها حاليا، مع إضافة طاقة إنتاجية 50.7 مليون متر من الصباغة والتجهيز بتكنولوجيا متطورة.

7- قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على زيادة رأس المال الشركة المرخص بها يصبح 7 مليارات جنيه، وزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 421.5 مليون جنيه جنيه، ليصبح 4.6 مليار جنيه، موزعا على 4.6 مليار سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم .