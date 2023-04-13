«البلدية والإسكان» تتعاون مع سيتي سكيب جلوبال لـ3 سنوات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اتفاقية تعاون مع شركة «أنفورما السعودية» المحدودة والمتخصصة بتطوير وتنظيم وترويج وإدارة الفعاليات المختلفة، وذلك برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وبحضور نائب الوزير المهندس عبدالله البدير، ورئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني فيصل الخميسي. ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة الدكتور نايف العتيبي، فيما مثل «أنفورما السعودية/ تحالف» في التوقيع نائب رئيس سيتي سكيب جلوبال كريس سبيلر. وتهدف الاتفاقية التي تمتد لثلاثة أعوام للتعاون بين الطرفين لتنفيذ معرض «سيتي سكيب جلوبال»، والذي يقدم فرصا للمستثمرين والممولين والمطورين العقاريين لتطوير أعمالهم ومشاريعهم، إضافة لإتاحة الفرصة للمهندسين المعماريين وخبراء التخطيط العمراني والاستشاريين وممثلي وكالات الاستثمار والوكالات الاقتصادية والمدن، لمناقشة ومتابعة آخر التطورات في القطاع العقاري وإقامة شراكات جديدة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، كما سيركز سيتي سكيب جلوبال على إتاحة الفرص للشركات المحلية والإقليمية والعالمية لعرض مشاريعهم وخدماتهم للزوار من جميع أنحاء العالم. يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادا لشراكات تعقدها الوزارة مع عدد من الجهات المحلية والإقليمية والدولية في سبيل تطوير السوق العقاري في المملكة بما ينسجم مع حجم السوق والنمو المتسارع فيه. اتفاقية تنظيم وترويج وإدارة فعاليات الأطراف:





وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.



شركة أنفورما السعودية المحدودة.



تمتد 3 أعوام.



تتضمن تنفيذ معرض «سيتي سكيب جلوبال».



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