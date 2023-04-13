اتفاقية مع طيران ناس لإطلاق 5 وجهات دولية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع برنامج الربط الجوي اتفاقية مع طيران ناس لإطلاق خمس وجهات دولية مباشرة إلى عواصم العراق، نيجيريا، أوزبكستان، وقرغيزستان، بالإضافة إلى مدينة أوش ثاني أكبر مدينة في قرغيزستان، وذلك لتسهيل وصول الزوار والحجاج والمعتمرين إلى المملكة.

ووفق الاتفاقية سيقوم طيران ناس بتسيير رحلات مباشرة إلى العاصمة النيجيرية أبوجا من جدة، ورحلات مباشرة بين العاصمة العراقية بغداد وكل من مطار الملك عبدالعزيز في جدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، وسيتم إطلاق ثلاث وجهات أخرى في آسيا الوسطى من خلال تسيير رحلات مباشرة من جدة إلى بيشكيك، وقرغيزستان، وأوش، بينما ستعمل الرحلة الخامسة المباشرة الجديدة بين جدة وطشقند، عاصمة أوزبكستان.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي علي رجب ومن طيران ناس الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بندر المهنا.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي، أن الشراكة بين برنامج الربط الجوي وطيران ناس، تعد علامة فارقة في جهود منظومة الطيران لتسهيل السفر من وإلى المملكة، وذلك عبر تمكين الربط الجوي مع هذه الوجهات الخمس الجديدة، مما سيكون له أفضل الأثر على شركات الطيران العاملة في المملكة، وعلى صناعة السياحة بشكل عام.

وأضاف «إن هذا التعاون دليل على التزام الجميع بالعمل المشترك، من أجل تعزيز الربط الجوي، وإثراء تجربة الزوار، وتوفير فرص لنمو السياحة في المملكة»، مؤكدا أنهم في برنامج الربط الجوي، يتطلعون لاستمرار هذه الشراكات الناجحة، مع طيران ناس، ومع بقية الشركاء في منظومة الطيران.

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس، أن الاتفاقية الجديدة سترسخ الشراكة بين طيران ناس وبرنامج الربط الجوي، وستدعم استراتيجية الشركة للنمو والتوسع التي أطلقتها تحت شعار «نربط العالم بالمملكة» والتي تستهدف الوصول إلى 165 وجهة.

وأكد أن الربط برحلات مباشرة مع 5 مدن جديدة، تتوزع بين أفريقيا والشرق الأوسط ووسط آسيا، سيعزز من قدرة طيران ناس على خدمة الحجاج والمعتمرين من ضيوف الرحمن، وسيفتح آفاقا جديدة للسياحة والتبادل التجاري والفرص الاقتصادية، كما يسهم في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للربط الجوي بتأسيس مسارات جوية جديدة.

يذكر أن برنامج الربط الجوي، يعد مبادرة حكومية تهدف إلى تطوير وتعزيز الربط الجوي الخاص بقطاع السياحة في المملكة.

5 وجهات دولية:

