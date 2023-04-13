الاقتصاد

تعرف على أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز الطبيعى

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القاهرة - سامية سيد -  

نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر يونيو 85.71دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس81.59دولار للبرميل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 85.32دولار للبرميل  لشهر أبريل  2023.

 

 

 

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.352 دولار للجالون، كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 4.206دولار للجالون.

 

 


مؤشرات النفط

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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