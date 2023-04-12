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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - البنك الاسلامي للتنمية نظم، بالتعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية، ورشة عمل إقليمية لمناقشة النتائج الأولية لدراسة رسم الخرائط التي تحلل الدوافع الأساسية للتكامل الإقليمي في آسيا الوسطى. وناقشت الورشة تحديد المجالات المتخصصة، التي تغطي كازاخستان وجمهورية قرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، واستنادا إلى نتائج حلقة العمل يخطط البنك الإسلامي للتنمية وشركاؤه لصياغة برنامج إقليمي جديد لآسيا الوسطى بعنوان: برنامج الاتصال في آسيا الوسطى، حيث يركز على قطاعات الاتصال الرئيسة بما في ذلك النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذلك التجارة وتنمية القدرات.

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